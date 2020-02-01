Türkmenistan Hava Yolları Pekin'e uçuşları durdurdu
Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Türkmenistan Hava Yolları, koronavirüs (2019-nCoV) salgını sebebiyle Çin'in başkenti Pekin'e düzenlenen uçuşların askıya aldığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, kararın, yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla alındığı kaydedildi.
Birçok hava yolu şirketi, salgın tehlikesinin ardından benzer yönde karar almıştı.
Çin'de ölü sayısı artıyor
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC), koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 46 kişinin daha öldüğünü açıkladı.
Böylece salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 259’a yükselmiş oldu.
Etiketler: türkmenistan hava yolları koronavirüs 2019-nCoVSon Güncelleme: 1 Şubat 2020 Cumartesi 13:19
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