Bakan Koca: Türkiye'de koronavirüs tanısı alan hasta olmadı

Bakan Koca: Türkiye'de koronavirüs tanısı alan hasta olmadı

Brezilya'da sel ve heyelanlarda 67 kişi yaşamını yitirdi

Brezilya'da sel ve heyelanlarda 67 kişi yaşamını yitirdi

Ekonomi