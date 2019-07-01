Kaddafi sonrası istikrarın bir türlü sağlanamadığı Libya, bugün yeni bir paylaşım kavgasına sahne oluyor.

Tobruk ve Trablus merkezli iki hükümetin bulunduğu ülke bölünmüş durumda.

Ülkedeki iç savaşın fitilini ateşleyen, Libyalıların Kaddafi döneminden hatırladığı tanıdık bir yüz; General Halife Hafter...

Başarısız darbe girişimleri

Hafter, 2014 yılında seçimle işbaşına gelen Milli Kongre'nin lağvedildiğini duyurmuş ve başarısız bir darbe girişiminde bulunmuştu.

Darbeci General geçtiğimiz Nisan ayında bir kez daha ortaya çıktı.

Elinde sadece kara değil, hava ve deniz gücü de bulunan General Halife Hafter, emrindeki silahlı güçlere Trablus'u ele geçirme talimatı verdi.

Ancak Hafter'e bağlı güçlerin Trablus kuşatması başarısızlıkla sonuçlandı.

Meşru hükumeti destekleyen Türkiye sorumlu tutuluyor

TRT Haber ekibi önceki hafta meşru hükumete bağlı güçlerin kuşatmayı yarmak için başlattığı karşı taarruza tanıklık etmişti.

Hafter güçleri başkenti ele geçirmek için stratejik bir öneme sahip Trablus havaalanını kontrol altında tutmayı başaramadı.

Trablus'u ele geçiremeyen darbeci general, bu başarısızlıktan Libya'daki meşru hükumeti destekleyen Türkiye'yi de sorumlu tutuyor.

Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun sözcüsü, Türkiye'den gelip Trablus'a inmeye çalışan her uçağı düşman unsuru sayacaklarını, aynı şekilde Libya limanlarına yanaşmaya çalışan Türk gemilerini de hedef alacaklarını duyurdu.

Peki açıkça Türkiye'yi hedef alan Halife Hafter kim?

Libyalı general, Muammer Kaddafi'nin eski silah arkadaşı.

Kaddafi’nin 1978 - 1987 tarihleri arasında komşu ülke Çad'a karşı açtığı savaşta cephe komutanıydı. Ancak esir düştü. Amerikan ordusunun yardımıyla kurtarıldı.

Sığınma hakkı tanımasıyla Amerika'ya yerleşen Halife Hafter, istihbarat teşkilatı CIA'in merkezinin bulunduğu Virginia bölgesinde ikamet etti.

O günden sonra ülke dışında Kaddafi’ye karşı faaliyetler sürdürmeye başladı.

1993 yılında CIA'in desteklediği başarısız darbe girişimini yönettiği gerekçesiyle ülkesinde idam cezasına çarptırılmıştı.

Hafter'i kim destekliyor?

Bir başka önemli soru da Libya'da iktidarı silah zoruyla ele geçirmeye çalışan Halife Hafter'in kim ya da kimler tarafından desteklendiği.

Mısır, BAE ve Suudi Arabistan eksenine Batı'dan da Fransa dahil olmuş durumda, yani Halife Hafter'i destekliyorlar.

İslamcılara karşı savaşıyoruz diyerek, İslamofobi'yi de kullanarak, Batı'nın desteğini alıyor.

Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin merkezi Trablus. Türkiye başta olmak üzere Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve birçok üye ülke tarafından destekleniyor.

"Hafter'in hedefi gerçek darbe"

Önceki hafta TRT Haber'in sorularını yanıtlayan Libya'daki meşru hükümetin Başbakanı Fayiz Es Serrac da, Hafter'in terörle mücadele maskesi altındaki gerçek amacının 2014'te yarım kalan darbeyi tamamlamak olduğunu söylemişti.

"Hedefi açıktır, gerçek hedefi darbe. Yarım kalan darbe girişimini tamamlamak. Kendisini dünyaya pazarlamaya çalışıyor. Teröristlerle savaşıyorum diye kampanya yürütüyor. Pek çok bölgede biz zaten teröristlerle savaştık, savaşıyoruz. Terörle asıl biz mücadele ettik... "

Kaynak: TRT Haber