Suriye'de, savaşın acı yüzü, silahların gölgesinde doğum büyüyen babasız çocukları, Esed'in yağdırdığı bombalara eşini kurban veren kadınları ve daha nicelerini, yaşam mücadelelerinin verildiği kamplarda buluşturdu.

Onlarca kadın ve çocuk, kendileri için ayrılan kampta yaşama tutunmaya çalışıyor. 70 kadın ve 110 çocuk, Türkiye'nin inşa ettiği briket evlerde yaşıyor. Anneler çocuklarıyla, çocuklar da anneleriyle teselli bulmaya çalışıyor.

Kimi eşini İdlib'e atılan bombalarla kaybetti kimi ise evlatlarıyla birlikte yaşadıkları acılara göğüs germek zorunda kaldı kimi de babasız yaşamaya mahkum edildi.

Kampta kalan kadınlar ve çocuklara sivil toplum kuruluşları yardım ediyor.

Haber: Ramazan Düzgün

Kamera: Fatih Şenel