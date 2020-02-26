Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin yaptığı briket evlerde hayata tutunmaya çalışıyorlar
Suriye rejiminin bomba yağdırdığı İdlib'de yüzlerce kadın eşini, çocuklar da babalarını kaybetti. Evleri yerle bir edilen kadınlar ve çocuklar, Der Hasan bölgesindeki kamplarda hayata tutunmaya çalışıyor.
Suriye'de, savaşın acı yüzü, silahların gölgesinde doğum büyüyen babasız çocukları, Esed'in yağdırdığı bombalara eşini kurban veren kadınları ve daha nicelerini, yaşam mücadelelerinin verildiği kamplarda buluşturdu.
Onlarca kadın ve çocuk, kendileri için ayrılan kampta yaşama tutunmaya çalışıyor. 70 kadın ve 110 çocuk, Türkiye'nin inşa ettiği briket evlerde yaşıyor. Anneler çocuklarıyla, çocuklar da anneleriyle teselli bulmaya çalışıyor.
Kimi eşini İdlib'e atılan bombalarla kaybetti kimi ise evlatlarıyla birlikte yaşadıkları acılara göğüs germek zorunda kaldı kimi de babasız yaşamaya mahkum edildi.
Kampta kalan kadınlar ve çocuklara sivil toplum kuruluşları yardım ediyor.
Haber: Ramazan Düzgün
Kamera: Fatih Şenel
Etiketler: idlib suriye briket barınma alanlarıSon Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 18:47
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