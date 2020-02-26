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PKK'nın Kandil dağ kadrosuna operasyon
Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna operasyon düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde lider olmak üzere Kandil dağ kadrosundan olduğu belirtildi.
Etiketler: son dakika munbic Fırat Kalkanı bölgesiSon Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 18:29
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