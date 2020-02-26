Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna operasyon düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde lider olmak üzere Kandil dağ kadrosundan olduğu belirtildi.