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Hüsnü Mübarek için düzenlenen askeri törene tepki
Mısır'da, dün hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek için askeri tören düzenlenmesine tepki gösterildi.
91 yaşında hayatını kaybeden Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek için askeri cenaze töreni düzenlendi.
Başkent Kahire'deki törenin ardından Mübarek'in cenazesi Tantavi Camii'ne götürüldü.
Mübarek için askeri tören düzenlenmesine, ülkede tepki vardı.
Mübarek'in 1973'teki savaş sırasında Hava Kuvvetleri Komutanı olması nedeniyle yasa gereği askeri tören düzenlenebileceği ifade edildi.
[Fotoğraf: Reuters]
30 yıl iktidarda kalan Hüsnü Mübarek, 2011'de Arap Baharı sonrası istifaya zorlanmış ve hakkında çok sayıda dava açılmıştı.
Mübarek son olarak temyiz mahkemesinde beraat etmişti.
Salı günü hayatını kaybeden Hüsnü Mübarek, uzun süredir sağlık sorunları yaşıyordu.
Etiketler: hüsnü mübarekSon Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 17:26
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