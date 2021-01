Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün görevlerine başlayan ABD Başkanı Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ı tebrik etti.

Kılıç paylaşımında, "Bu yeni yönetimin, bölgesel uluslararası barış ve güvenliğe daha iyi hizmet etmek için yeni müttefiklikler kurarken, ABD'nin uzun süreli müttefikleri ile ilişkilerini güçlendirme aklı selimini göstereceğini umuyorum" ifadesini kullandı.

Congratulations to President Biden and Vice President Harris on the assumption of their duties.I hope this new administration will show the wisdom to strengthen relations with US’s long term allies,while building new alliences,to better serve regional and int. peace and security. pic.twitter.com/r5kL4X4xTz