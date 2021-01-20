Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Joe Biden'ın 46. ABD Başkanı olarak göreve başlaması dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Macron, Twitter hesabından İngilizce yaptığı açıklamada, "Joe Biden ve (ABD Başkan Yardımcısı) Kamala Harris'e, Amerikan halkı için bu en önemli günde en iyi dileklerimi iletiyorum. Beraberiz" ifadesini kullandı.

Zamanın zorluklarıyla yüzleşmek için daha güçlü olacaklarını kaydeden Macron, paylaşımında "Geleceğimizi inşa etmek ve gezegenimizi korumak için daha güçlü olacağız. Paris Anlaşması'na tekrar hoş geldiniz" sözlerine yer verdi.