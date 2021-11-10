Fransa'da Müslümanların hayatına müdahale ediliyor, İslam karşıtlığı artıyor.

Ülkede, önümüzdeki yılın nisan ayında cumhurbaşkanlığı seçimi var.

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Refik Ali Onaner, TRT Haber ekibine Fransa gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fransa'da artan İslam karşıtlığı

Büyükelçi Onaner, ilk olarak Fransa'da artan İslam karşıtlığına değindi:

"Toplumda, kamuoyunda bir İslam karşıtlığı, İslam düşmanlığı veya Müslümanlara karşı bir nefret hissedildiğinden bazı siyasetçiler de kamuoyundaki bu eğilimi kendi siyasi söylemlerinde yansıtıyorlar. Bu da dikkate almamız gereken ve mücadele ederken Fransız muhataplarımıza yardımcı olmamız gereken bir unsur."

"Türkiye İslam karşıtlığı ile mücadelede iş birliğine hazır"

Refik Ali Onaner, Türkiye’nin İslam karşıtlığı ile mücadele konusunda iş birliği yapmaya hazır olduğunun altını çizdi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz haftalarda meclisimizin İslamofobi konularını takip eden ilgili komisyonu Fransa'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Fransız Meclisi'nde, Fransız Senatosu'nda muhataplarıyla görüştüler. Fransa'daki durumu daha iyi anlamak, bizim Fransa'daki gelişmelerle ilgili gözlemlerimizi en samimi şekilde paylaşmak ve çözüm arayışlarında birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu göstermek için faydalı bir ziyaret oldu."

"Siyasilerden İslam karşıtlığını seçim sürecine alet etmemelerini bekliyoruz"

Fransa'da halk, 2022'nin nisan ayında cumhurbaşkanlığı için sandık başına gidecek. Büyükelçi Onaner, siyasetçilerden İslam karşıtlığını seçim sürecine alet etmemelerini beklediklerini dile getirdi.

Onaner, "Fransızlar kendi değerlendirmelerini yaparlar, oylarını kullanırlar biz de Fransızların yapacağı tercihi destekleriz, buna saygı duyarız. Bizim beklentilerimizden birisi seçim sürecinde siyasetçilerin İslam karşıtlığını, toplumda var olduğunu varsaydıkları bir Müslümanlardan korku veya İslam karşıtlığı duygusunu seçim sürecine alet etmemeleri." diye konuştu.

Türkiye-Fransa ilişkileri

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Refik Ali Onaner, Türkiye-Fransa ilişkilerini de değerlendirdi:

"Suriye konusunda Fransa özelinde de sınırlı kalmadan bizim haklı beklentimiz geçmişten bu yana hep müttefiklerimizin sınırımızda PKK terör örgütü ile iş birliği yapmaması olmuştur. Buna izin vermeyeceğimizi, buna karşı gerekli tüm önlemleri alacağımızı her vesileyle her aşamada dile getirdik."

"Doğu Akdeniz Fransa'nın müdahale etmesini gerektiren bir uluslararası sorun değil"

Büyükelçi Onaner, Fransa'ya Doğu Akdeniz mesajı da verdi:

"Doğu Akdeniz konusunda da tüm hassas konuların komşumuz Yunanistan ve Türkiye arasında müzakere edilerek uluslararası hukuka uygun şekilde sonuçlandırılması, çözülmesi gerektiğini, Fransız dostlarımızın da idrak ettiğini görüyoruz. Bu Fransa'nın müdahale etmesini gerektiren bir uluslararası sorun değil."

Haber: Kübra Yılmaz Pirgaip

Kamera: Faruk Ayaz