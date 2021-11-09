Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Lukaşenko’nun telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Görüşmede, 4 Kasım’da iki lider tarafından onaylanan "Birlik Devleti programı" kapsamında ikili ilişkilerin istişare edildiği belirtilen açıklamada, “İki lider ayrıca, Belarus-Polonya ve Belarus-Litvanya sınırındaki düzensiz göçmenlerin durumu konusunda fikir alışverişinde bulundu.” bilgisi verildi.