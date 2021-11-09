Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin ve Lukaşenko'dan göçmen zirvesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Belarus’un Polonya ve Litvanya sınırındaki düzensiz göçmenlerin durumunu ele aldı.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Lukaşenko’nun telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Görüşmede, 4 Kasım’da iki lider tarafından onaylanan "Birlik Devleti programı" kapsamında ikili ilişkilerin istişare edildiği belirtilen açıklamada, “İki lider ayrıca, Belarus-Polonya ve Belarus-Litvanya sınırındaki düzensiz göçmenlerin durumu konusunda fikir alışverişinde bulundu.” bilgisi verildi.
Etiketler: Vladimir Putin Rusya Belarus
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