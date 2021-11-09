Berlin Duvarı, 155 kilometre uzunluğunda, 3,6 metre yüksekliğindeydi

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Soğuk Savaşın sembolü olan Berlin Duvarı, sadece Almanya'yı, Berlin'i değil, aileleri ve toplumu da ikiye böldü.

Duvar, 28 yıl ayakta kalırken, en az 136 kişi o engeli aşmak isterken hayatını kaybetti.

Pek çok acının kaynağı olan utanç duvarı, 9 Kasım 1989'da yıkıldı.

Batı'da endişe, Doğu'da "ikinci sınıf Alman vatandaşı olma" algısı

Duvarın yıkılması sadece Almanya'yı birleştirmekle kalmadı, dünya düzenini de değiştirdi. Geçmişten ders alınsın, yeni acılar yaşanmasın diye duvarın bazı kalıntıları hala ayakta duruyor.

İki Almanya resmi olarak duvarın yıkılışından 11 ay sonra 3 Ekim 1990'da birleşti.

32 yıl önce yaşanan sevinç ve mutluluk, yerini Almanya'nın batısında endişeye, doğusunda ise "ikinci sınıf Alman vatandaşı olma" algısına bıraktı.

Doğu-Batı arasındaki uçurum kapanmadı

Almanya'nın doğusu ile batısı arasındaki sosyo-ekonomik uçurum kapanmadı.

Uzmanlara göre, Doğu ve Batı Almanya halkının ekonomik ve sosyal açıdan yeniden tam anlamıyla birleşmesi uzun zaman alacak.

Doğu eyaletlerinde aşırı sağın güçlenmesi ise, her ne kadar fiziki olarak kalkmış olsa da insanların zihinlerinde yeni duvarların oluştuğu şeklinde yorumlanıyor.