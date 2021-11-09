Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 15:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
ABD yasağı kaldırdı, İngiltere'den aynı anda iki uçak kalktı
ABD’nin COVID-19 salgını sebebiyle 20 aydır uyguladığı seyahat yasağının kalkmasıyla, İngiltere’nin Heathrow Havalimanı’ndan iki aşılı İngiliz turistleri taşıyan iki yolcu uçağı ‘aynı anda’ havalandı.
İki rakip havayolları British Airways ve Virgin Atlantic, ABD’nin seyahat yasağını kaldırmasının ilk günü sebebiyle turist dolu uçağını aynı anda havalandırdı.
İki uçuş, bu sabah New York'taki JFK Havalimanı’na gitmek üzere havaalanındaki paralel pistlerden kalktı.
Senkronize uçuşun amacının, ‘çift’ aşılı turistlerin ABD’ye 20 ay sonra gitmesinin kutlanması olduğu vurgulandı.
Heathrow Havalimanı’nın kulesini yöneten NATS tarafından o anların videosu paylaşıldı.
NATS yaptığı açıklamada paralel kalkışın, büyük bir ekip işi olduğunu vurguladı.
Etiketler: ABD İngiltere Koronavirüs
Sıradaki Haber
Azerbaycan Karabağ'a giden Ermenistan Savunma Bakanı'nı uyardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz