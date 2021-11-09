Tam 57 saatlik film gibi kurtarma çalışması 300 metre derinlikte yapıldı.

Olay Galler'de meydana geldi.

40’li yaşlarda bir adam önce 18 metreden düştü. Bir kayaya tutunan ancak o kaya da kaydı.

Bir kez daha düşen ve bilincini kaybeden adam yaralandı.

Galler'de gerçekleştirilen benzerleri arasındaki en uzun kurtarma çalışması yaşandı.

Adamın ilk olarak hava ambulansıyla hastaneye taşınması planlandı. Ancak hava koşulları nedeniyle helikopter inemedi.

Adam mağara girişinden çıkarıldı ve ambulansa ile arazi aracına ile taşındı.

Düşme sonucu bir süre bilincini yitiren adamın omuriliğinde, bacağında, göğüs, köprücük ve kaval kemiğinde kırık, çenesinde ve ağzında yaralanma, boynunda da yırtılma meydana geldiği belirtildi.

Kurtarma ekibinden bir görevli adamın ağrıları çok şiddetli olduğu için kendisine bolca morfin verildigini söyledi.



Mağaranın İngiltere'deki en derin ve en uzun üçüncü mağara olduğu için maceracılar için bir cazibe merkezi olduğu belirtilyor.