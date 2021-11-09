Bitcoin fiyatı 68 bin doları seviyesini kırarak yeni bir rekor seviyeye ulaştı ve analistler, dünyanın en iyi bilinen kripto para biriminin önümüzdeki haftalarda daha da yükseleceğini öngörüyor.

Diğer kripto para birimleri de rekor seviyelere yükseldi.

Bitcoin 1,1 trilyon doları aşan piyasa değeriyle dünyanın en büyük dijital para birimi olmaya devam ediyor.

Lider kripto, 5 yıl önce 700 dolar değerindeydi.

Yatırımcılar, enflasyondan endişe duydukları ve tahvil getirilerinin düşmesi ile kripto para birimlerine yöneliyor.