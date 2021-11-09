Fransız basınındaki haberlere göre, Darmanin valiliklere, parlamenterler başta olmak üzere seçilmişlerin görev yeri ve gerekirse ikametleri civarındaki gözetimlerinin sıkılaştırılması talimatı gönderdi.

Tehdit mesajları söz konusu

"Son haftalarda seçilmişler ve özellikle parlamenterlere yönelik doğrudan veya sosyal medya yoluyla tehdit mesajları söz konusu" denilen yazıda, buna ilişkin gerekli önlemlerin hızla alınması istendi.

Darmanin, tehdit mesajlarının bir an önce internette uygunsuz içeriklerin şikâyeti için kurulan "Pharos" adlı platforma yönlendirilmesini de talep etti. Ülkede yakın dönemde çok sayıda seçilmiş yetkili, tehdit mesajı aldığını ileri sürmüştü.