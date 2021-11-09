Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransız bakan güvenlik önlemi istedi
[Fotoğraf: AP]
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, valilerden ülkedeki "seçilmiş yetkililerin" güvenliklerini güçlendirmeleri talebinde bulundu.
Fransız basınındaki haberlere göre, Darmanin valiliklere, parlamenterler başta olmak üzere seçilmişlerin görev yeri ve gerekirse ikametleri civarındaki gözetimlerinin sıkılaştırılması talimatı gönderdi.
Tehdit mesajları söz konusu
"Son haftalarda seçilmişler ve özellikle parlamenterlere yönelik doğrudan veya sosyal medya yoluyla tehdit mesajları söz konusu" denilen yazıda, buna ilişkin gerekli önlemlerin hızla alınması istendi.
Darmanin, tehdit mesajlarının bir an önce internette uygunsuz içeriklerin şikâyeti için kurulan "Pharos" adlı platforma yönlendirilmesini de talep etti. Ülkede yakın dönemde çok sayıda seçilmiş yetkili, tehdit mesajı aldığını ileri sürmüştü.
Etiketler: Fransa
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