Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 14:20Son Güncelleme: Kaynak: CTV News
Norveç'te yoldan geçenlere bıçakla saldıran kişi vurularak öldürüldü
Norveç'in başkenti Oslo'da bıçaklı bir adamın yoldan geçenlere saldırdığı ve polis tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.
Norveç medyası, belden yukarısı çıplak ve bıçaklı saldırganın görüntülerini yayınladı.
Saldırıda birden fazla kişinin zarar gördüğü açıklandı ancak durumları hakkında bilgi verilmedi.
Polis, kuzey Oslo'nun Bislett semtinde bir devriye arabasının saldırganın ilerlemesini durdurmak için bir binaya girdiğini, birkaç el ateş açıldığını ve saldırganın öldürüldüğünü duyurdu.
Geçen ay Oslo'nun güneybatısındaki küçük bir kasabada ok, yay ve bıçakla insanlara saldıran bir adam 5 kişiyi öldürmüştü.
Etiketler: Norveç
Son Haberler
- 14:57
- 14:56
- 15:02
- 14:40
- 14:43
Sıradaki Haber
Avrupa Birliği Belaruslu yetkililere vize kolaylığını durdurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz