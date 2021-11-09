Norveç medyası, belden yukarısı çıplak ve bıçaklı saldırganın görüntülerini yayınladı.

Saldırıda birden fazla kişinin zarar gördüğü açıklandı ancak durumları hakkında bilgi verilmedi.

Polis, kuzey Oslo'nun Bislett semtinde bir devriye arabasının saldırganın ilerlemesini durdurmak için bir binaya girdiğini, birkaç el ateş açıldığını ve saldırganın öldürüldüğünü duyurdu.

Geçen ay Oslo'nun güneybatısındaki küçük bir kasabada ok, yay ve bıçakla insanlara saldıran bir adam 5 kişiyi öldürmüştü.