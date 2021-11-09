Festival Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sela kentinde dün akşam saatlerinde başlayan festivalde 10 uzun metrajlı film ve 5 belgeselin yarışacağı belirtildi.

Türkiye'den 'Hayaletler' filmi

Türkiye'den Azra Deniz Okyay'ın yönetmenliğini yaptığı Hayaletler filminin de yer alacağı festivale, Fas, Haiti, Benin, Fransa, Lübnan, Belçika, Kosta Rika, İsviçre, Hırvatistan, Çin, Ermenistan ve Kanada gibi 19 ülke katılıyor.

Buregreg Derneği tarafından organize edilen festival, Fas Kültür Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Fas ve İsviçre arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla İsviçre sineması, festivalin onur konuğu olarak ağırlanıyor.