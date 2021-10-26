Fransa, Anayasa Konseyi'nin ağustos ayında onayladığı ayrılıkçı yasanın yürürlüğe girmesiyle, ülkedeki Müslümanların hayatına daha rahat müdahale ediyor.

"Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" adını taşıyan yasa kapsamında, dernek ve camiler kapatıldı, başörtülü kadınlar ile yayınevleri hedef alındı.

Fransa İçişleri Bakanlığı, Allonnes kentindeki bir camiyi 6 aylığına kapatma kararı aldı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin son bir yılda 89 camiden 30'a yakının kapatıldığını söyledi. 6 caminin daha kapatılması için işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Siyasette Müslüman karşıtlığı

Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour da son günlerde ırkçı söylemleriyle sık sık gündeme geliyor. Zemmour'un "Seçilirsem Muhammed ismini yasaklayacağım" açıklaması en çok tepki çeken ifadelerinden oldu.

Ülkede Müslümanları hedef alan eylemlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Aşırı sağcı bir internet sitesi, Müslümanları ve "İslamo-solcu" olarak adlandırdığı 300'den fazla kişiyi fişledi.

Müslümanlara baskı artıyor

Belçika'da ise geçen ay personel arayan bir ilköğretim okulunun verdiği ilanda "başörtüsü yasaktır" ifadesi yer almış ilan tepki almasının üzerine kaldırılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer olaylar yaşanmaya devam ediyor. New Jersey eyaletinde bir lise öğretmeni, Müslüman olduğu için öğrencisini aşağıladı, "terörist" ithamında bulundu.

Hakkında soruşturulma başlatılan öğretmen açığa alındı.