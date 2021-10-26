Afyonkarahisar’ın en ünlü yöresel lezzetleri, bu kez Üsküplülerin damaklarını şenlendirdi.

Yunus Emre Enstitüsü Üsküp Merkezi işbirliğiyle düzenlenen “Afyonkarahisar Tanıtım Günleri”, 15. yüzyıl Osmanlı yadigarı Kurşunlu Han‘da gerçekleştirildi.

Usta aşçıların elinden çıkan yöresel lezzetler Üsküplülerle buluştu.

Salgın tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla gerçekleşen etkinliğe Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök de katıldı.

2019'da gastronomi şehri ilan edildi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 31 Ekim 2019 tarihi itibariyle UNESCO tarafından dünyada otuz altı il arasında Türkiye’den Hatay ve Gaziantep ile birlikte Afyonkarahisar’ın da gastronomi şehri ilan edildiğini söyledi.

Konuşmasında Afyonkarahisar ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yöresel ürünlerinin önemli bölümünün Türk Patent Enstitüsü’nde tescilini yaptırdıklarını, otuza yakın ürünün ise tescil sırası beklediğini kaydetti.

Yöresel lezzetler tadıldı

Etkinlik kapsamında misafirlere, vişne şerbeti, patlıcan musakka, keşkek, kaymaklı ekmek kadayıfı gibi Afyonkarahisar'a özgü lezzetler ikram edildi.

Ekim ayı ortasında Afyon’da düzenlenen “Uluslararası Turizm ve Gastronomi Festivali'nin” ardından tanıtım günleri yurt dışına da uzandı.

Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya’nın ardından etkinliğin Karadağ, Belçika ve Fransa’da da düzenlenmesi öngörülüyor.