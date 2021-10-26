Şinhua ajanının haberine göre Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Katar'ın Doha kentinde Taliban temsilcileri ile görüşme gerçekleştirdi.

Taliban'ın kurduğu geçici hükümet ile Pekin yönetimi arasındaki ilk üst düzey temas olan görüşmede Vang, "Çin'in Afganistan'da istikrarı sağlamaya ve ülkeyi yeniden inşa etmeye yönelik çabalara destek vereceğini" söyledi.

Vang, uluslararası toplumun Taliban ile rasyonel ve pragmatik tarzda ilişki kurması gerektiğini vurgulayarak, ABD'nin yaptırımlarını kaldırması yönündeki çağrılarını yineledi.

Çin’den Taliban’a olumlu mesaj

Çin, ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Taliban'ın Afganistan'a yeniden hakim olmasını olumlu karşılıyor. Pekin yönetimi, geçici hükümete insani yardım alanında destek sağlarken ilişki kurma konusunda ihtiyatlı adımlar atıyor.

Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında bölgede tarihi İpek Yolu güzergahında ulaştırma ve altyapı projeleri geliştiren Çin, Afganistan'da siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanmasını çıkarına görüyor.

Afganistan ile Sincan Uygur Özerk Bölgesinden geçen dar bir sınır koridoru bulunan ülke, buradaki istikrarsızlığın kendi sınır bölgelerini etkilemesinden endişe ediyor.