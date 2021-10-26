Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan ve mevkidaşı İlham Aliyev, Karabağ'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Aziz kardeşim Türkiye'nin içişlerine müdahale etmek isteyenlere öyle bir cevap vermiştir ki bütün siyasetçiler için örnektir.https://t.co/bpy7BawgMY pic.twitter.com/jTLUaKh4l3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 26, 2021

"Türk dünyası için Erdoğan en önemli faktörlerden biridir"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözlerle yer verdi.

"Öz halkını, devletini, halkının çıkarlarını, gururunu koruyan ve savunan lider bugün Azerbaycan’dadır. Bütün Türk dünyası için Erdoğan en önemli faktörlerden biridir."

"Ortak adımlarımız tarihte ebedi kalacak"

Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da bir dizi programa katılan iki lider dünyaya Türkiye- Azerbaycan kardeşliğini bir kez daha duyurdu. İlham Aliyev, "Ortak adımlarımız tarihte ebedi kalacak. Bu tarihi biz birlikte yazıyoruz. Bütün savaş döneminde birlikteydik, bugün de birlikteyiz" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Zengilan’da Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının beraber seslendirilmesi tarihte yerini alacaktır.https://t.co/bpy7BawgMY pic.twitter.com/SnJYOlZsj7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 26, 2021

"İşgalden kurtarılan topraklarda omuz omuza ilerliyoruz"

İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Zengilan'da resmi törenle karşıladı. Aliyev toplantıda bu karşılamaya da gönderme yaparak, "İşgalden kurtarılan topraklardaki imar işlerinde birlikte omuz omuza ilerliyoruz. Zengilan’da Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının beraber seslenmesi tarihte yerini alacaktır” diye konuştu.

Zengezur Koridoru açıklaması

Aliyev konuşmasında Zengezur Koridoru'na da yer verdi:

"Zengezur Koridoru bütün Türk dünyasını birleştirecek. Hem Türkiye hem Azerbaycan Zengezur Koridoru'nun gerçekleşmesi için gerekli adımları atacak."