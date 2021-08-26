Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta, Başhekim Doç. Dr. Özgür Çelebi'nin eşliğinde, hasta kabulüne başlayan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesinde incelemelerde bulundu.

"Bu, Kırgız halkının uzun zamandır beklediği bir gelişme"

Kırgız-Türk Dostluk Hastanesini hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Beyşenaliyev, "Şu anda 30 Türk sağlık personelinin görev aldığı hastane, hasta kabulüne başladı. Bu, Kırgız halkının uzun zamandır beklediği bir gelişme." dedi.

"Yüksek teknolojili operasyonlar gerçekleştirilecek"

Beyşenaliyev, hastanenin ilk olarak, kardiyoloji, damar ve göğüs hastalıkları olan hastaları kabul edeceği bilgisini paylaşarak, "Hastanede, vatandaşlarımızın yurt dışına çıkmadan tedavi olmalarını sağlayacak yüksek teknolojili operasyonlar gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Tarafların anlaşması çerçevesinde, hastanenin üç yıl boyunca Kırgız ve Türk taraflarınca ortaklaşa yönetileceğini hatırlatan Beyşenaliyev, hastanenin resmi açılışının iki ülke devlet başkanlarının katılımıyla yapılmasının planlandığını kaydetti.

Beyşenaliyev, hastanenin kurulmasında emeği geçen Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Kırgız-Türk Dostluk Hastanesinde, laboratuvar merkezleri, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, mamografi, röntgen cihazı, ultrason, gastroskop, ekokardiyografi ve görüntüleme bölümleri bulunuyor.

TİKA'nın 2018'de inşaatını tamamladığı hastane, Kırgızistan'da geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında enfeksiyona yakalanan hastaları kabul ve tedavi etmek amacıyla geçici olarak açılmış, 1000'den fazla hasta tedavi görmüştü.