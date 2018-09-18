Türkiye'nin desteğiyle El-Bab’da modern bir hastane açıldı

El-Bab'da açılan 200 yataklı hastanede 8 ameliyathane, çok sayıda klinik ve ambulans da bulunuyor. Hastanede yakın zamanda bütün branşlarda hizmet verilmeye başlanacağı açıklandı.

Hastaneye muayene olmaya gelen Hamam el Humsi, "Şehirdeki tek hastane bütün branşlarda hizmet veremiyordu, yeteri kadar doktor da bulunmuyordu. Bu yeni hastanede bütün bölümler var ve günün her saatinde hizmet veriyor. Müteşekkiriz” dedi.

"Bölgedeki en modern hastane"

El-Bab’ın mahalle yönetiminin Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Aburk, "Bu hastane daha önce hiç görmediğimiz modern bir hastane. Çok güzel tasarlanmış ve düzenlenmiş. Biz böyle bir hastane yapmayı hayal ediyorduk. Hastane sahasında uzman Türk firmaları tarafından inşa edildi. Bu hastane, bölgedeki en modern hastane. Hastanenin mamografi, radyoloji gibi bütün bölümleri mevcut. Yakında kemoterapi ve MR bölümlerinin de açılmasını bekliyoruz. Hastane bölgedeki birçok sağlık problemini çözecek. Tedavi için yurt dışına hasta göndermeye de gerek kalmayacak” dedi.

El- Bab şehir hastanesi ve tıp merkezlerinden sorumlu olan Dr. Ammar, "Türk kardeşlerimizi gayretleriyle bir yıldan az bir zamanda El-Bab'da bütün branşlarda hizmet veren ve bölgedeki sağlık problemlerini çözmeye katkı sağlayacak olan 200 yataklı modern bir hastaneyi inşa etmeye muvaffak olduk" diye konuştu.

Kaynak: İHA