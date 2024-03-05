Parçalı Bulutlu 4.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.03.2024 03:51

Türkiye'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Güven'den UNRWA'ya destek çağrısı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Aslı Güven, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) çalışmalarının önemine değinerek, "Tüm taraflara UNRWA'ya destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Güven'den UNRWA'ya destek çağrısı

BM Genel Kurulu'nda UNRWA'ya ilişkin gelişmeler hakkında oturum düzenlendi.

Burada bir konuşma yapan Güven, UNRWA'nın yaklaşık 75 yıldır Filistinli mültecilere yardım ve koruma sağladığını ifade etti.

Güven, "Bu yardımlar elzem ve vazgeçilmez niteliktedir. Hayat kurtarmaktadır" diye konuştu.

UNRWA personelinin cesur çabalarını takdirle karşıladıklarını aktaran Güven, "Onlar, bu misyonda en büyük fedakarlığı yapıyorlar. Son 5 ayda 150 UNRWA tesisi vurulurken, 160 UNRWA personeli hayatını kaybetti. Siviller, BM bayrağı altında öldürüldü ve yaralandı" açıklamasında bulundu.

Güven, yaklaşık 30 bin personeli olan UNRWA'nın birkaç personeline yönelik olarak ortaya atılan iddialara atıfla, "söz konusu iddiaların doğruluğunu ispatlayacak güvenilir deliller halen sunulmuş değil" dedi. Bu bağlamda bazı donörlerin UNRWA'ya maddi katkılarını askıya almasının meşru görülmesinin güç olduğunu ve bu durumun endişe verici olduğunu dile getirdi.

Güven, UNRWA'nın 1949 yılında BM Genel Kurulu tarafından kurulduğunu anımsatarak, "Bu plaftorm, uluslararası toplumun geniş üyeliğini ve vicdanını yansıtıyor. Genel Kurul, ne UNRWA'ya sırtını çevirebilir ne de Filistinli mültecileri kendi hallerine bırakabilir" uyarısında bulundu.

Türkiye'nin UNRWA Finansmanı Çalışma Grubu Başkanı olarak ajansın eşsiz çalışmalarını desteklemeye devam edeceğinin altını çizen Güven, "Tüm taraflara UNRWA'ya destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz" diyerek sözlerine son verdi.

ETİKETLER
Gazze Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Yunan Ethnos gazetesinde Türkiye'nin 4 jeopolitik hamlesi yer aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:04
TEM Otoyolu'nda yayalara otomobil çarptı: 5 ölü
03:32
154 suçtan aranma kaydı olan firari Yunanistan'a kaçarken yakalandı
03:09
Tartıştığı ramazan davulcusunu tabancayla vurdu
02:20
Tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
01:55
Kütahya'da tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
01:23
Mersin'de galvaniz tesisinde yangın
Tekirdağ'da planktonlar denizin rengini turuncuya çevirdi
Tekirdağ'da planktonlar denizin rengini turuncuya çevirdi
FOTO FOKUS
Japonya'da balıkçı gemisi karaya oturdu
Japonya'da balıkçı gemisi karaya oturdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ