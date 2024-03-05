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Dünya
İHA 05.03.2024 00:40

Almanya’da hastanede rehine alarmı

Almanya’nın Aachen kentindeki bir hastanede silahlı bir kişinin bazı kişileri rehin aldığına dair ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Almanya’da hastanede rehine alarmı

Almanya’nın Aachen kentindeki Luisen Hastanesi'nde silahlı bir kişinin bazı kişileri rehin aldığına dair gelen ihbar üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Aachen polisi tarafından yapılan açıklamada, `Polis ve itfaiye şu anda Aachen'deki Luisen Hastanesi'nde görev başında. Şu anda muhtemel bir tehdide dair belirtiler var. Hastanenin etrafındaki alan kordon altına alındı. Polis sizden bu bölgeden uzak durmanızı istiyor` denildi.

Alman basınında yer alan bazı haberlerde, silahlı bir kadının hastanedeki bir odaya kendini kilitlediği iddia edildi.

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