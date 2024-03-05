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Dünya
AA 05.03.2024 00:15

Beyaz Saray, ramazan ayına kadar Gazze'de ateşkes için ümitli

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ramazan ayı başlamadan önce Gazze'de 6 hafta sürebilecek geçici bir ateşkes anlaşmasına varılması konusunda ümitli olduklarını söyledi.

Beyaz Saray, ramazan ayına kadar Gazze'de ateşkes için ümitli

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, günlük basın toplantısında, Gazze'deki son durumu ve olası ateşkes sürecini değerlendirdi.

Kirby, İsrail'in, rehinelerin serbest bırakılması karşılığında 6 hafta sürebilecek ve Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaştırılacağı geçici ateşkese razı olduğunu kaydederek, "İsrail bu çerçeveye uymaya razı oldu, şimdi aynısını yapmak Hamas'a kalıyor." şeklinde konuştu.

Olası bir ateşkes anlaşmasının takvimi konusunda ise Kirby, "Ramazan başlamadan önce bunun (anlaşmanın) yapıldığını görmek istiyoruz, bu konuda umutluyuz ve buradaki amacımız bu." değerlendirmesini yaptı.

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