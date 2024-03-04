İsrailli aşırı sağcı Bakan: Müzakereler durdurulsun ve Gazze’ye saldırılar yoğunlaşsın

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, partisinin toplantısında konuşan Ben-Gvir, “(Hamas ile ateşkes ve esir takasına ilişkin) Müzakere görüşmelerinin durdurulması ve (Gazze’ye) başka bir yoğun saldırı aşamasına geçilmesi emrinin verilmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya girecek Müslüman sayısının sınırlandırılmasına ilişkin açıklamalarını da yineledi.

İsrail’in Maariv gazetesinin haberine göre, Ben-Gvir dün de Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yalnızca birkaç bin Müslümanın girmesine izin verilmesini savunurken, 18 Şubat'ta X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan Mısır basınına göre, Mısır, ABD, Hamas ve Katar'ın katılımıyla Kahire'de yürütülen müzakerelerin ilk günü dün sona erdi ve görüşmelere bugün devam edilecek.

İsrail ve uluslararası basına göre, arabulucular taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını bu sürede gidermeyi amaçlıyor.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.