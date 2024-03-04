Açık 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.03.2024 22:19

BM Raportörü'nden ABD'ye "İsrail'in saldırılarını durdur" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ABD'ye "Gazze'ye havadan gıda yardımı yapmak yerine İsrail'in saldırılarını durdurması" yönünde çağrıda bulundu.

BM Raportörü'nden ABD'ye "İsrail'in saldırılarını durdur" çağrısı

Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de Yezen el-Kefarne isimli çocuğun "açlık nedeniyle" hayatını kaybettiğini ve bu sebeple yaşamını yitiren çok sayıda Filistinli çocuktan biri olduğunu belirtti.

"Kefarne nur içinde yatsın" ifadesini kullanan Albanese, ABD'ye, İsrail'in her gün bölgeye girmesini engellediği yüzlerce yardım kamyonunun yerini tutamayacak birkaç gıda paketini havadan atmak yerine "İsrail'in saldırısını durdurması" çağrısını yaptı.

ABD, 2 Mart'ta Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile Gazze’ye havadan 38 bin öğünlük gıda içeren insani yardım attığını duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 534 Filistinli öldürüldü, 71 bin 920 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Japonya'da balıkçı gemisi karaya oturdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:21
Bakan Koca: Depremde ikinci kattan atlayıp ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
23:24
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur: "İsrail halkımızı açlıktan öldürüyor"
22:47
İstanbul'da havaya ateş açan kişi gözaltına alındı
22:33
Bakan Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı Cham'ı kabul etti
23:18
Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem
22:18
Japonya'da balıkçı gemisi karaya oturdu
Tekirdağ'da planktonlar denizin rengini turuncuya çevirdi
Tekirdağ'da planktonlar denizin rengini turuncuya çevirdi
FOTO FOKUS
Japonya'da balıkçı gemisi karaya oturdu
Japonya'da balıkçı gemisi karaya oturdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ