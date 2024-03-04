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Dünya
TRT Haber 04.03.2024 21:31

Japonya'da balıkçı gemisi karaya oturdu

Japonya'da balıkçı gemisi karaya oturdu. Gemide mahsur kalan 24 kişilik mürettebat kurtarıldı. Bir balıkçıya ise ulaşılamadı.

Film sahnelerini aratmayan görüntüler, Japonya'da kaydedildi.

56 metre uzunluğundaki balıkçı gemisinin, Tokyo'nun güneyindeki Kozushima Adası açıklarında motoru arızalandı.

Yaklaşık 6 saat boyunca sürüklenen gemi, adanın kuzey batısında karaya oturdu. Dev dalgaların arasında yan yattı.

Geminin kaptanı yardım çağrısı yaptı. Gemideki 5 Japon ve 20 Endonezyalı mürettebat güvertede toplandı.

Olay yerine Japonya Sahil Güvenliğe bağlı kurtarma helikopterleri ulaştı. Uzatılan halatla balıkçılar bir bir helikoptere çekildi.

Kazada 24 mürettebat kurtarıldı, 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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Japonya'da balıkçı gemisi karaya oturdu
Japonya'da balıkçı gemisi karaya oturdu
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