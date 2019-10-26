Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'da yaralar hızla sarılıyor.

Yıllardır terör örgütü mensuplarının baskılarına maruz kalan bölge halkı, Türkiye'den giden insani yardım ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle yeni hayatlarına başlıyor.

Bu kapsamda, bugün Tel Abyad'da yaşayan sivillere 3 bin gıda kolisi, 150 battaniye, hijyen seti ve 10 bin ekmek dağıtımı yapıldı.

Güvenlik üst düzeyde

Tel Abyad'a bağlanan tüm yollara Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından kontrol noktaları oluşturuldu. 7 gün 24 saat esasına göre nöbet tutulan bölgede adeta kuş uçurtulmuyor.

Şüpheli görülen araçları kontrol eden SMO askerleri, olası bir terör saldırısına karşı bölge halkının can ve mal güvenliğini koruyor.

Ayrıca hakim noktalarda konuşlanan TSK unsurları, çevredeki hareketliliği kontrol ediyor.

Kaynak: TRT Haber / AA