Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'ni acil topladı.

Toplantıda, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat muhtırasının uygulanması ve Suriye'deki durum görüşüldü.

Putin, konsey üyelerine Soçi'de yapılan Rusya-Afrika Zirvesi ile ilgili de bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'nin kuzeyine ilişkin 10 maddelik mutabakat metni üzerinde anlaşmaya varmışlardı.

Kaynak: AA