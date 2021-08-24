Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı, 2014'te Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın saflarına katılan Fransız Lolita C'nin 10 Ağustos'ta Türkiye'den sınır dışı edildikten sonra Fransa'da 13 Ağustos'ta tutuklandığını açıkladı.

Ayrıca bu kişiye "terör örgütüne üye olmaktan" soruşturma açıldığı öğrenildi.

300'e yakın terörist iade edildi

Söz konusu kişinin Paris'te Kasım 2015'te düzenlenen terör saldırılarının sorumlularından biriyle Suriye'de dini nikahla evlendiği ifade edilen açıklamada, 32 yaşındaki Lolita C'nin 2014'te Suriye'ye 2 çocuğuyla gittiği ve orada 2 çocuğunun daha dünyaya geldiği bilgisi verildi.

Fransa ile Türkiye arasında yapılan iş birliği kapsamında 2014'ten bu yana Türkiye'den Fransa'ya 300'e yakın terörist iade edildi.