Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 23:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kabil Havalimanı’nda gerginlik: 4 Afgan asker öldü
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Kabil Havalimanı'nda bir Afgan asker havaya ateş açtı. Yaşanan kargaşada 4 Afgan asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.
Kabil'de havalimanı önündeki askeri hatta sıcak saatler yaşandı.
İddiaya göre, arkadaşının cesedini bulan Afgan bir asker, sinir krizi geçirerek havaya ateş açtı. Bölgede nöbet tutan uluslararası güçler, kendilerine saldırı olduğunu düşünerek karşılık verdi.
4 asker öldü
Yaşanan kargaşada 4 Afgan asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.
Etiketler: Afganistan
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