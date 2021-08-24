Kabil'de havalimanı önündeki askeri hatta sıcak saatler yaşandı.

İddiaya göre, arkadaşının cesedini bulan Afgan bir asker, sinir krizi geçirerek havaya ateş açtı. Bölgede nöbet tutan uluslararası güçler, kendilerine saldırı olduğunu düşünerek karşılık verdi.

4 asker öldü

Yaşanan kargaşada 4 Afgan asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.



