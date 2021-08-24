Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 23:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde gerçekleştirdiği baskın sonucunda öldürülen 15 yaşındaki Filistinli İmad Haşaş, düzenlenen törenle toprağa verildi.
Nablus'taki Rafidya Devlet Hastanesi morgundan alınan Haşaş'ın cenazesi ilk olarak evinin bulunduğu Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na getirildi.
Yüzlerce Filistinlinin omuzunda baba evine getirilen Haşaş'ın naaşı, burada alınan helalliğin ardından kampta kılınan cenaze namazı sonrası tekbir ve sloganlar eşliğinde kamptaki mezarlıkta defnedildi.
Filistinliler gözaltına alınıyor
Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanan 15 yaşındaki İmad Haşaş'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilmişti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Etiketler: Filistin Devleti İsrail
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