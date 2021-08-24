Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 22:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Meksika'nın güneydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ulusal Sismoloji Servisi, merkez üssü ülkenin güneydoğusundaki Chiapas eyaletine bağlı Hidalgo kentine 175 kilometre uzaklıkta olan 5,4 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Yetkililer, depremde can ve mal kay kaybının yaşanmadığını duyurdu.
Sarsıntıdan, Orta Amerika ülkelerinden Guatemala ile El Salvador'un kıyılarının da etkilendiği açıklandı.
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