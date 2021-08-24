Gelişmiş yedi ülkenin liderleri telekonferans yöntemiyle yapılan G7 zirvesinde bir araya geldi. Toplantıda Afganistan’dan tahliye için belirlenen 31 Ağustos tarihinin ertelenmesi masaya yatırıldı.

ABD basını, Başkan Joe Biden'ın, Pentagon'un tavsiyesine uyarak Afganistan'daki tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonraya uzatmayacağını açıkladı.

Johnson: Ülkeyi terk etmek isteyen Afganlara 31 Ağustos sonrasında da izin verilmeli

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da, G7 liderlerinin toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ABD birliklerinin Afganistan'dan ayrılacağı tarihin ertelenmeyeceğini teyit etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 ülkelerinin ilk şartının, Taliban'ın ülkeyi terk etmek isteyen Afganlara 31 Ağustos sonrasında da izin vermesi olduğunu söyledi.

Stoltenberg: Havalimanı açık kalmalı

NAT0 Genel Sekerteri Stoltenberg de, Kabil uluslararası havalimanının tahliyeler için açık kalması gerektiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD olmadan Kabil'den tahliyelere devam edemeyeceklerini vurguladı.

İtalya Başbakanı Draghi,Türkiye, Çin, Suudi Arabistan ve Hindistan gibi G20 ülkelerinin Afganistan konusunda G7 ülkelerine yardımcı olabileceğini söyledi.

“Müttefiklerimiz ve bölge ülkeleri ile birlikte çalışacağız"

Toplantının sonuç bildirgesinde; "Birleşmiş Milletler ve G20 aracılığıyla müttefiklerimiz ve bölge ülkeleri ile birlikte çalışacağız" denildi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen G7 ülkelerinin, Taliban'ın siyasi olarak tanınmasının söz konusu olmadığı konusunda hem fikir olduğunu söyledi.

Afganistan’a insani yardımların süreceğini, kalkınma yardımlarının ise dondurulduğunu duyurdu.

Putin: Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesinden ders aldık

Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin Kremlin'de yaptığı açıklamada, ülkesinin Afganistan meselesine askeri olarak dahil olmayı planlamadığını ifade etti.

Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesinden ders aldığını, Rus askerlerinin Afganistan'da çatışmaya girmesini istemediğini vurguladı.

"Japonya ile iyi bir ilişki kurma niyetindeyiz"

Taliban ise Japonya'yı Afganistan'ın yeniden inşasında yer almaya davet etti.

Taliban Sözcüsü, Kyodo ajansına verdiği röportajda, "Japonya ile iyi bir ilişki kurma niyetindeyiz" dedi.