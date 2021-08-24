Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 19:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiltere Başbakanı Johnson'dan Afganistan açıklaması
[Fotoğraf: AFP]
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Taliban, 31 Ağustos'tan sonra ülkeden ayrılmak isteyenlere güvenli geçişi garanti etmek zorunda" dedi.
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Etiketler: Afganistan Boris Johnson İngiltere Taliban
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