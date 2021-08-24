İngiliz Rolling Stones'un davulcusu Charlie Watts'ın çalıştığı ajanstan yapılan açıklamada "Çok sevdiğimiz Charlie Watts'ın ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Bugün Londra'da bir hastanede, ailesinin yanında huzurlu bir şekilde gözlerini yumdu" ifadeleri yer aldı.

80 yaşında vefat etti

Watts 2004’te kanser tedavisi görmüştü.

Grup geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruda Watts'ın bir ameliyat sonrası iyileşme sürecine girdiği için Amerika turnesine katılamayacağını açıklamıştı.