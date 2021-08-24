Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 23:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Charlie Watts hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Dünyanın en popüler rock gruplarından İngiliz Rolling Stones'un davulcusu Charlie Watts 80 yaşında yaşamını yitirdi.
İngiliz Rolling Stones'un davulcusu Charlie Watts'ın çalıştığı ajanstan yapılan açıklamada "Çok sevdiğimiz Charlie Watts'ın ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Bugün Londra'da bir hastanede, ailesinin yanında huzurlu bir şekilde gözlerini yumdu" ifadeleri yer aldı.
80 yaşında vefat etti
Watts 2004’te kanser tedavisi görmüştü.
Grup geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruda Watts'ın bir ameliyat sonrası iyileşme sürecine girdiği için Amerika turnesine katılamayacağını açıklamıştı.
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