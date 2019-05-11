Kırgızistan'da ihtiyaç sahiplerinin yüzü Türkiye'den uzanan yardım eli ile güldü.

"600 adet gıda yardım paketini dağıtacağız"

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, ülkemizdeki kardeşlerimizin katkılarıyla bütün dünyada olduğu gibi Kırgızistan'da da ihtiyaç sahiplerine 600 adet gıda yardım paketini dağıtacağız" dedi.

Ünal, Kırgızistan'da Müslüman kardeşlerinin ramazan ayını güzel geçirmesi için bu yıl da gıda desteğinde bulunduklarını belirterek, pirinç, şeker, yağ, makarna ve tuzdan oluşan gıda paketlerini, Türk din görevlileri ve dernekler aracılığıyla yanı sıra kişisel talepleri üzerine dağıtılacağını aktardı.

İslam aileminin ramazan ayını tebrik eden Ünal, ramazanda Kırgızistan'da 510 kişiye iftar vereceklerini de söyledi.

Türkiye tarafından Bişkek'te kurulan Merkez Serahsi Camii'nin girişinde düzenlenen gıda dağıtım programında, cami avlusunun duvarına Türkiye ve Kırgızistan bayraklarını, ilgili kurumların bayrakları ve "Müminler ancak kardeştir" ayetinin yer aldığı afiş asıldı.

"Türk halkına bizi unutmadığı için çok teşekkür ediyorum"

Kırgızistan'ın kuzeyinde görevli Türk din görevlileri tarafından hazırlanan ve bizzat taşınarak araçlara konulan gıda paketleri ve kolileri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere ülkede görev yapan din görevlileriyle kendilerine müracaat eden Kırgız yardım vakıfların temsilcilerine teslim edildi. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Temsilcisi İsmail Fındıkçı ve İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü Öğretim Görevlisi Yusuf Ciğer de katkı da bulundu.

Ciğer, "Kırgız kardeşlerimizin ramazan ayını tebrik ediyorum. Tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'deki kardeşlerimizin yardımlarını Kırgızistan'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için geldik" dedi.

Bişkek'ten yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Tokmok şehrine gıda paketlerini aracına yükleyen bir yardım vakfının yöneticisi Salamat Turbatov, "Türk halkına bizi unutmadığı için çok teşekkür ediyorum. Bu yardım paketlerini engelli vatandaşlarımıza dağıtacağım. Yardımı alacak vatandaşlarımız dua edecek ve teşekkürlerini iletecek" diye konuştu.

Kaynak: AA