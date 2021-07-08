Türkiye'nin destekleriyle Gürcistan'ta gerçekleştirilen projelerin açılışı törenle yapıldı.

Açılışı yapılan projelerden ilki Tiflis Milli Rehabilitasyon - Adaptasyon Merkezi Çok Yönlü Tedavi Bölümü oldu.

İki projenin açılışı yapıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenilenen ve donanım desteği sağlanan projenin açılışını TİKA Başkanı Serkan Kayalar yaptı.

Açılışa Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve Gürcistan Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Lela Çikovani de katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Açılışın ardından bir konuşma yapan Çikovani, Türkiye ile Gürcistan'ın iki stratejik ortak olduğuna dikkati çekerek TİKA'nın ülkesinde gösterdiği aktif faaliyetlerinin Gürcü-Türk dostluğunu daha da güçlendirdiğini söyledi.

Türkiye ve Gürcistan arasındaki iş birliği vurgulandı

TİKA Başkanı Kayalar Gürcistan Gazi İşleri Devlet Hizmetleri Başkanı Tümgeneral Koba Kobaladze ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Tea Eristavi ile tedavi gören hastalarla bir araya geldi.

Kayalar, Adaptasyon Merkezi Çok Yönlü Tedavi Bölümü’nün Gürcistan'da asker ve sivillere hizmet edeceğini dile getirdi.

TİKA'nın 1994 yılından beri birçok alanda etkili faaliyetler yürüttüğünü dile getiren Başkan Serkan Kayalar "Gerçekten verimli iş birliğimizin olduğu, her alanda her bölgede projelerimizin olduğu dost bir ülkedir Gürcistan" dedi.

[Fotoğraf: AA]

TİKA'dan kültürel destek

İkinci proje Aşık Kamandar Efendiyev Müze Evi'ydi.

Kayalar ve beraberindeki heyet, Tiflis yakınlarındaki Kepenekçi köyüne giderek, tadilat, tamirat ve çevre düzenlenmesi TİKA tarafından yapılan Müze Evi'nin açılışını yaptı.

Törene Kayalar, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Gürcistan Kültür, Spor ve Gençlik Bakanı Birinci Yardımcısı Kakha Sikharulidze, Büyükelçi Yazgan katıldı.

Sikharulidze, TİKA'nın, ülkesinde kültür alanında sağladığı destek projeleri ile ülkeler arasındaki tarihi bağları daha da güçlendirdiğine dikkat çekti.