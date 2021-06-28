Türk SİHA'larının uluslararası ünü giderek yayılıyor.

Bir ülke daha ulusal güvenliğini artırmak için yüzünü Türkiye'ye döndü.

8 milyon 200 bin avroluk ek bütçe onaylandı

Tercihini Türk SİHA'larından yana kullanan ülkeler arasına Arnavutluk da katıldı.

Ülkenin parlamentosu, Türk SİHA'larının temini için ayrılan 8 milyon 200 bin avroluk ek bütçeyi onayladı.

Söz konusu gelişme, Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi ve askeri yetkililerin Türkiye ziyareti sonrası gerçekleşti.

Alımın sinyalleri verilmişti

Çuçi, İstanbul'daki Bayraktar üretim tesisini ziyareti sonrası alımın sinyallerini vermiş, "Türk SİHA sistemlerinin, Arnavutluk'ta sivil ve askeri amaçla kullanılma olasılığını değerlendiriyoruz'' demişti.

Bütçede, Türkiye ile ortak yürütülecek altyapı yatırımlarına da yer verildi.

Tiran Büyük Çevre Yolu, su kanalizasyon sahası ve Ulusal Tiyatro'nun inşası yatırımlar arasında.