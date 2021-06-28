Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın ABD ile ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 80'i aşkın ülke ile uluslararası organizasyondan temsilcilerin hazır bulunduğu DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı’nın ardından yine Roma Fuar Merkezi’nde yapılan Suriye konulu kısıtlı katılımlı bakanlar toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu, bu toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kısıtlı katılımlı Suriye konulu Bakanlar Toplantısına katıldık. Mevcut durumun sürdürülemez olduğunun ve siyasi çözüm çabalarının canlandırılması gerektiğinin altını çizdik" dedi.

Kısıtlı katılımlı Suriye konulu Bakanlar Toplantısına katıldık.



-Mevcut durumun sürdürülemez olduğunun ve siyasi çözüm çabalarının canlandırılması gerektiğinin altını çizdik. pic.twitter.com/dIh4G8Q5By — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 28, 2021

Çavuşoğlu, başkent Roma'daki temaslarının ardından yarın G20 Dönem Başkanı İtalya'nın Matera kentinde düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.