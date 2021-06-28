Haber Giriş: 28 Haziran 2021 Pazartesi 14:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Roma mesaisi
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Roma'da ikili temaslarda bulundu. Çavuşoğlu, Roma'da Lübnan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeyne Aker, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.
İtalya’nın ev sahipliğinde Roma Fuar Merkezi'nde düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon ve Suriye konulu kısıtlı katılımlı bakanlar toplantılarına katılan Bakan Çavuşoğlu, ikili temaslarda da bulundu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeyne Aker, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştüğü aktardı.
İtalya’daki temaslarımızı #Lübnan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeina Akar, #Hollanda DB Sigrid Kaag ve #Avusturya DB Alexander Schallenberg’le yaptığımız görüşmelerle sürdürdük. pic.twitter.com/RiL6Qas2Dl— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 28, 2021
Bakan Çavuşoğlu'nun bu toplantılar kapsamındaki ikili temasları sürecek.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
Son Haberler
- 15:54
- 15:56
- 15:41
- 15:15
- 15:11
Sıradaki Haber
Gökbey Helikopteri bir testten daha başarıyla geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz