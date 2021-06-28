KKTC'de yüksek sıcaklar hayatı olumsuz etkiledi.

Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği kentte, cadde ve sokaklar boş kaldı. Dışarıdakiler de serinlemek için gölgelik yerleri tercih etti.

Bazı vatandaşların güneşten korunmak için şemsiye ve şapka kullandığı görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Meteoroloji'den uyarı

KKTC Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada, bu hafta mevsim normallerinin üzerinde bir sıcak hava dalgası beklendiği belirtilerek, vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Bölgede etkili olan sıcak hava dalgasına bağlı olarak yarından itibaren 4 gün en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 39-42 derece (mevsim normallerinin 5 ile 8 derece üzerinde), sahillerde ise 32-35 derecede (mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerinde) seyretmesi bekleniyor.

Temmuz ayının geri kalan günlerinde ise en yüksek hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında (iç kesimlerde 37 derece, sahillerde 32 derece ve/veya 0,5 – 1 derece üzerinde) olacağı tahmin ediliyor.