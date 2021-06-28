Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 3 bin 295 artışla 33 milyon 625 bin 418'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 76 artarak 603 bin 967 oldu.

California, 3 milyon 815 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 994 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 365 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 589 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 664 ve Texas'ta 52 bin 273 olarak kayıtlara geçti.

153 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 179 milyondan fazla kişiye ilk doz, 152 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz COVID-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 279 bini aşkın vakayla Hindistan ve 18 milyon 420 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi 513 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 396 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.