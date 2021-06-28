Görüntülerde, milislere ait yerleşkelerin vurulmasının ardından duman yükseldiği görülüyor.

Pentagon, söz konusu operasyona ilişkin açıklamasında, "Irak'taki ABD personeline ve tesislerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarında bulunan İran destekli milislerin Irak-Suriye sınır bölgesindeki tesisleri hedef alındı" ifadesine yer vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise hava saldırısının İran destekli milislere önemli ve güçlü bir mesaj verdiğini belirtmişti.

Irak, saldırıya tepkili

Irak hükümeti, ABD'nin bu saldırısının Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve bunu reddettiklerini açıkladı.

İlgili açıklamada, "Dün akşam Irak-Suriye sınırına düzenlenen ABD saldırısını kınıyor ve reddediyoruz. Bu saldırı, tüm uluslararası anlaşmalara göre Irak'ın egemenliğine ve milli güvenliğine yönelik bariz, kabul edilemez bir ihlaldir." denilmişti.