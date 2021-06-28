Somali'deki şiddet olayları nedeniyle binlerce kişi göç etti
Birleşmiş Milletler, Somali'de dün yaşanan şiddet olayları sebebiyle binlerce kişinin göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler Somali’nin kuzey ve orta kesimindeki Mugud bölgesinde Eş-Şebab terör örgütünün güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılar düzenlediğini duyurdu.
Saldırılarda en az 31 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Bölgedeki şiddet olayları nedeniyle binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı" denildi.
Saldırıyı kınayan Somali hükümeti ise 40'tan fazla teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
300’e yakın örgüt üyesi etkisiz hale getirildi
Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Ertelenen seçimlere hazırlanan Somali'de ordunun Eş-Şebab'a yönelik operasyonları devam ediyor. Son günlerde bu operasyonlarda 300'e yakın örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.
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