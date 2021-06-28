Günlük koronavirüs vaka sayılarının 20 binin üzerine çıktığı Endonezya'da, gıda ve ilaç ajansı (BPOM), Sinovac Biotech koronavirüs aşısının 12-17 yaş aralığındaki çocuklara da uygulanmasını önerdi.

Koronavirüsle mücadele görev gücü sözcüsü Wiku Adismito, söz konusu öneriyi olumlu karşıladıklarını belirterek vatandaşlardan acil kullanım onayını beklemelerini istedi.

Endonezya, aşı kampanyası kapsamında 94 milyon doz Sinovac aşısı temin etmişti.

Worldometer internet sitesine göre, Endonezya’da şu ana kadar 2 milyon 135 binden fazla COVID-19 vakası görüldü. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 57 bini aşmış durumda.