Geleneksel oyunun tarihi çok eskiye dayanıyor.



Uzmanlar, bir savaş sanatı olarak ortaya çıkan Kökpar'ın, savaşçılar tarafından attan inmeden yaralı arkadaşı kurtarmak için uygulandığını söylüyor.



Kazakistan’da bu oyun, 8 ya da 12 kişilik iki takımın yarıştığı geleneksel atlı bir oyuna dönüştü.



Atlı oyuncular, oyun alanının ortasına bırakılan oğlağı kapmak için yarışıyor.

Ülkenin Kültür ve Spor Bakanlığı ve Etnospor Derneği, Kökpar'ın tanıtımı için her yıl ulusal spor müsabakaları ve festivaller düzenliyor.