Haber Giriş: 28 Haziran 2021 Pazartesi 17:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Londra'da metro istasyonunda patlama
İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir metro istasyonu yakınında patlama oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Londra polisinden yapılan ilk açıklamada, "Olayın terörle bağlantısı olmadığını düşünüyoruz" denildi.
Londra İtfaiyesi, 15 araç ve 100 civarında itfaiye personeliyle yangına müdahale edildiğini; olayda 6 araba ile bir telefon kulübesinin yandığını bildirdi.
Vatandaşlardan, olay yerinden uzak durmaları ve tüm kapı ve pencereleri kapatmaları istendi.
Etiketler: İngiltere Son Dakika Yangın
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