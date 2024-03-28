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Dünya
TRT Haber 28.03.2024 10:00

Türk savunma sanayiinin ihracat başarısı Çin'in gündeminde

Türk savunma sanayi ürünlerinin ihracat başarısı Çin basınında gündem oldu. Çin ordusuna bağlı Milli Savunma Gazetesi bu başarıyı 'Türkiye’nin Savunma ihracatı rekor seviyeye ulaştı' manşetiyle sayfasına taşıdı.

Türk savunma sanayiinin ihracat başarısı Çin'in gündeminde
[Fotograf: AA]

Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı rekor seviyeye ulaştı.

Dünya basını bu başarıya yakından takip ediyor.

Savunma sanayi ihracatı bu kez Çin basınında gündem oldu.

Çin ordusuna bağlı Milli Savunma Gazetesi "Türkiye’nin savunma ihracatı rekor seviyeye ulaştı" başlıklı bir haber yayınladı.

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Haberde savunma sanayi ihracatının geçen yıl yüzde 25 artarak 5 milyar 500 milyon dolara ulaştığı yazıldı. Türkiye'nin bu oranlarla küresel silah pazarında 12. sıraya yükseldiği belirtildi.

"Türk hükümeti savunma sanayi ihracatını aktif bir şekilde destekliyor"

Haberde ihraç edilen ürünlerin kapsamının geniş olmasına dikkat çekildi ve "Türkiye kara araçlarından insansız hava araçlarına son teknoloji ürünleri ihraç edebiliyor" denildi.

Ayrıca Türk ürünlerinin NATO standartlarına uygun olduğu ve NATO ülkelerinden Ortadoğu’ya kadar ürün satışı yapabildiği vurgulandı.

Haberde savunma sanayi ihracatındaki hızlı büyümenin nedenlerine de yer verildi.

"Türk hükümeti savunma sanayi ihracatını aktif bir şekilde destekliyor" vurgusu yapılan haberde, Türkiye’nin güçlü bir teknik bilgi birikimine sahip olduğuna da işaret edildi.

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